هنا الزاهد تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "الغسالة"

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تحرص الفنانة هنا الزاهد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من كواليس فيلم "الغسالة"، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وعلقت قائلة"عايدة من فيلم الغسالة انتظروني".







يذكر أن فيلم "الغسالة"بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، هنا الزاهد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، على الطيب، محمد سلام، محمود الليثي وكوكبة لامعة من نجوم الفن، من تأليف عادل صليب، ومن إخراج عصام عبد الحميد