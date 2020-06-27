عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

السبت 27/يونيو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

ووجه الرئيس السيسي بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين على جانبي الطريق بالمحاور المختلفة.

كما وجه بإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تقديم أفكار التنسيق الحضاري لمدينة الجلالة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عبد الفتاح السيسي الهيئة الهندسية القوات المسلحة الصحة العالمية

أخبار تهمك

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة خليفة صلاح تُقربه من الانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

كارتيرون يتمسك بثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن تعديلات امتحان اللغة الإنجليزية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ يوم

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 16 ساعة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بأمر الرئيس.. وزارة العدل تعلن عن بدء ترميم مجمع الجلاء

وزير التعليم العالي: تسجيل 1000 إصابة بكورونا يوميا "غير مقلق"(فيديو)

وزير التموين: الرئيس "السيسي" وجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي مع بداية أزمة كورونا

"الصحة": الاستعانة بالأطباء على المعاش لا يعني وجود عجز (فيديو)

"الصحة" تعلن بشرى سارة في إحصائيات حالات التعافي من كورونا

بشرى سارة .. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

04:58 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

03:50 م

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!