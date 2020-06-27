بإطلالة صيفية.. أحمد خالد صالح في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

السبت 27/يونيو/2020 - 06:14 م
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان أحمد خالد صالح على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد خالد صالح عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بإحدي القري السياحية، كأنه يقضي العطلة الصيفية.

يذكر أن أحمد خالد صالح، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة"، الذى تدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.



مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

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