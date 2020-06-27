بريطانيا: مستعدون لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق "شروط"

السبت 27/يونيو/2020 - 05:50 م
رئيس الوزراء البريطاني - جونسون
رئيس الوزراء البريطاني - جونسون
وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، لنظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفق "شروط".

وأكدت وكالة "رويترز"، بأن شروط جونسون هي "شروط أستراليا"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في يوم 31 يناير الماضي، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر 2019، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في شهر يوليو.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان "قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق".

*الاتحاد الأوروبي
هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.

من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.

للاتحاد الأوروبي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة. احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما.

حصل الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر 2012 على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا.

في 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك. خرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 2020/1/31.

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