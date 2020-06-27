بريطانيا: مستعدون لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق "شروط"





قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، لنظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفق "شروط".





وأكدت وكالة "رويترز"، بأن شروط جونسون هي "شروط أستراليا"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.





وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في يوم 31 يناير الماضي، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر 2019، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في شهر يوليو.





وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان "قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق".



