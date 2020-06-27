أتلتيك بلباو يعبر ريال مايوركا بالثلاثة في الدوري الإسباني

السبت 27/يونيو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
حقق فريق أتلتيك بلباو فوزًا عريضًا على حساب ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هجف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت  ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف بلباو راؤول جارسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وأوهيان سانسيت في الدقيقة 24 وأسيير فيلاليبري في الدقيقة الاخيرة من المباراة، فيما سجل هدف مايوركا أنتي بوديمير في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ورفع بلباو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

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