المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

السبت 27/يونيو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وجه مسئولو نادي المقاولون العرب، صفعة قوية لإدارة الأهلي، بشأن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق  والذي يسعى الأحمر لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين، مع وجود بند بأحقية الشراء.

 

وأكد مصدر بالمقاولون العرب، أن إدارة الذئاب تتمسك بالحصول على 40 مليون جنيه لبيع اللاعب للأهلي، بعد الحصول على موافقة المجلس على العرض.

 

ورفض المقاولون فكرة إعارة اللاعب حاليا، نظرًا لحاجة النادي للحصول على أموال والاستفادة المادية من الصفقة، خصوصا أنه كان هناك اتجاه كبير لتسويقه في أوروبا.

 

وأكد المصدر، أن رغبة طاهر حاليا هي ارتداء قميص الأهلي، وهو ماجعل مجلس الإدارة يعدل قراره ويوافق على بيعه داخل مصر.

 

وكان محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون، قد أخبر الأهلي برغبته في الحصول على 40 مليون جنيه، بجانب لاعبين على سبيل الإعارة، ولكن الأهلي لم يحسم موقفه من الصفقة حتى الآن.

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