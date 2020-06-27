"الصحة" السعودية تحذر من استمرار مخاطر فيروس كورونا

وأجابت الوزارة: "ارتد الكمامة دائمًا في الأماكن العامة – تجنب الازدحام وابتعد عن الأماكن الضيقة والمغلقة – حافظ على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين – عقِّم الأسطح في العمل وتجنب الإفطار الجماعي مع الزملاء – تجنب المصافحة في الاجتماعات العائلية، وأخيرًا عقم أو اغسل يدك دائمًا، وتذكَّر (وعيك هو درعك)".

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بثت الوزارة "فيديوجراف"، قالت فيه: "منذ أسبوع عدنا للحياة الطبيعية، وأصبح التنقل مسموحًا بجميع مناطق المملكة، لكن هذا لا يعني أن فيروس (كورونا المستجد) انتهى؛ إذن كيف نحمي أنفسنا ونعود بحذر؟".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن الرياض تصدرت أعلى نسب الشفاء بـ674حالة، تلتها الهفوف بـ154 حالة، ثم مكة المكرمة بـ122حالة.





كما تم تسجيل (103 في جدة، و68 في المبرز، و44 في المدينة المنورة، و33 في الخرج، و30 في الطائف، و30 في نجران، و30 في ينبع، و30 في حفر الباطن، و26 في حائل، و26 في وادي الدواسر، و20 في تبوك، و19 في المزاحمية، و18 في جازان، و16 في العيون، و15 في عفيف، و15 في الخبر).





وتم تسجيل 12 حالة تعافٍ في شرورة، و9 في كل من (حريملاء وصامطة ورماح والدرعية)، و8 في كل من الباحة وبلجرشي، و7 في كل من المجمعة وبيش والجفر، و6 حالات في كل من (الدرب، وعرعر، والدمام والمخواة، وحوطة بني تميم).





كما تم تسجيل 5 حالات تعافٍ في يدمة، و4 حالات في كل من (فرسان والعيدابي وحوطة سدير)، وتسجيل 3 حالات في كل من (خليص والدلم والدوادمي والمندق).





فيما سُجلت حالتا تعافٍ في كل من (بدر الجنوب، وتنومة، والرويضة، والعارضة، وأبها، وأبو عريش، والقطيف، والظهران، والكامل، وشقراء، وساجر).