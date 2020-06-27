نوال الزغبي تمارس التمارين الرياضية من داخل منزلها

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شاركت المطربة نوال الزغبي، محبيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نوال بالصورة تمارس بعض التمارين الرياضية من منزلها ، وكانت مرتدية هوت شورت بينك وشميز أبيض.



وعلق الكثير من متابعيها ومن أهم التعليقات " قمر ياروحي ، علي وضعك يا بطل ".



يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".



وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.