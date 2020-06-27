نهاية الدوري الألماني - بايرن ميونيخ يكتسح فولفسبورج.. ودورتموند يسقط بالاربعة أمام هوفنهايم

حقق بايرن ميونيخ فوزًا كاسحًا على ضيفه فولفسبورج بأربعة أهداف نظيفة، فيما سقط بوروسيا دورتموند بنفس النتيجة أمام هوفنهايم، في منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم والتي حقق لقبها العملاق البافاري.





ولحق بوروسيا مونشنجلادباخ بركب المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم في المركز الرابع بجدول المسابقة ليرافق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزج إلى البطولة الأوروبية الكبيرة.





وفي المقابل ، لحق فورتونا دوسلدورف بفريق بادربورن في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بألمانيا اثر هزيمته 0 - 3 أمام مضيفه يونيون برلين وفوز فيردر بريمن على كولون 6 - 1 اليوم السبت في المرحلة الـ34 الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليجا) .





وحسمت الجولة الأخيرة من المسابقة اليوم المركز الرابع لصالح مونشنجلادباخ فيما احتل باير ليفركوزن المركز الخامس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي مباشرة ويرافقه في رحلة المشاركة المباشرة بدور المجموعات في الدوري الأوروبي فريق هوفنهايم بعدما انفرد بالمركز السادس بفارق ثلاث نقاط أمام فولفسبورج الي تراجع للمركز السابع.





وبهذا ، سيضطر فولفسبورج لخوض الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.





وفي صراع الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية ، أفلت فيردر بريمن من مرافقة بادربورن في رحلة الهبوط المباشر بعدما تقدم للمركز السادس عشر في جدول المسابقة فيما تراجع فورتونا دوسلدورف.





ورغم هذا ، لم يضمن بريمن البقاء في دوري الدرجة الأولى حيث يحتاج الفريق من أجل ذلك إلى اجتياز الدور الفاصل خلال الأيام المقبلة أمام الفريق صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.





وشهدت المرحلة الأخيرة اليوم فوزا كاسحا لبريمن على كولون 6 - 1 فيما سقط فورتونا دوسلدورف أمام مضيفه يونيون برلين 0 - 2 ليؤكد فيردر بريمن جدارته بالحصول على فرصة أخرى لتجنب الهبوط بعدما تقدم للمركز السادس عشر وتراجع دوسلدورف للمركز السابع عشر قبل الأخير.





وفي سباق المراكز الأوروبية ، انتزع بوروسيا مونشنجلادباخ بطاقة التأهل الأخيرة إلى دوري الأبطال الأوروبي بفوزه 2 - 1 على هيرتا برلين حيث حافظ الفريق على موقعه في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام باير ليفركوزن رغم فوز الأخير على ماينز 1 - 0.





كما ضمن هوفنهايم المشاركة المباشرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وكذلك الحصول على فترة عطلة أطول من منافسه فولفسبورج خلال الصيف الحالي بعدما انفرد هوفنهايم بالمركز السادس اثر فوزه الكبير 4 - 0 على مضيفه بوروسيا دورتموند وخسارة فولفسبورج أمام بايرن 0 - 4 حيث رفع هوفنهايم رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس مقابل 49 نقطة لفولفسبورج في المركز السابع.





وفي باقي مباريات المرحلة الأخيرة اليوم ، فاز لايبزج على مضيفه أوجسبورج 2 - 1 وفرايبورج على شالكه 4 - 0 وإنتراخت فرانكفورت على بادربورن 3 - 2 .



