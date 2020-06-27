"آل الشيخ": المملكة بصدد بناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر مرونة

السبت 27/يونيو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قال وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، إن المملكة بصدد بناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر مرونة.


وأكد وزير التعليم إن هذا التوجه يأتي؛ لضمان الوصول المستمر إلى التعليم الجيد خاصةً في حالات الطوارئ وأوقات الأزمات.

يذكر أن كشفت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها اعتمدت سلسلة واحدة للغة الإنجليزية للمراحل الدراسية كافة في جميع المناطق، وهي إحدى السلاسل الثلاث المعتمدة سابقاً.

وأوضحت وزارة التعليم، أن منهج اللغة الإنجليزية كان عبارة عن ثلاث سلاسل بجميع المراحل من ثلاث شركات نشر مختلفة، سلسلة مقررات Macmillan، وسلسلة مقررات McGraw Hill، وسلسلة مقررات MM Publication، وكل سلسلة بثلاثة مناهج، وتم توحيدها حالياً في سلسلة واحدة McGrow Hill؛ وفق أحدث النظريات والأساليب.

وأبانت وزارة التعليم، أن توحيد المنهج في سلسلة واحدة يأتي بهدف مراجعته وتكثيف الجهود في تطويره، والتركيز على سلسلة واحدة للمناطق كافة، إلى جانب تيسير التواصل بين الوزارة وشركة واحدة للنشر، وعدم اختلاف كتاب اللغة الإنجليزية على الطالب والمعلم في حال الانتقال من منطقة لأخرى، حيث كان يؤثر على الطالب اختلاف المنهج ونوعية المهارات على فهمه واندماجه مع زملائه.

وتعمل وزارة التعليم لإحداث نقلة نوعية في تعليم اللغة الإنجليزية، من خلال إجراء تطوير نوعي وشامل في المناهج ليستطيع بكل كفاءة مواكبة الوتيرة المتسارعة للتطورات المحلية والعالمية، كما يهدف أيضاً إلى توفير وسيلة فعّالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم على نحو تكاملي عن طريق تضمين المناهج القيم الإسلامية والمعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة للتعلّم والمواطنة الصالحة والعمل المنتج، وتضمينها التوجهات الإيجابية الحديثة في بناء المناهج، مثل مهارات التفكير ومهارات حل المشكلات ومهارات التعلّم الذاتي والتعلّم التعاوني والتواصل الجيد مع مصادر المعرفة، وتنمية المهارات الأدائية من خلال التركيز على التعلّم بالعمل والممارسة الفعلية للأنشطة، وإيجاد تفاعل واعٍ مع التطورات التقنية المعاصرة وبخاصة التفجر المعرفي والثورة المعلوماتية.

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وزارة التعليم تعليمية اللغه الانجليزيه السعودية أنظمة أقوى

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