بالعكاز.. رامز أمير يمارس تمارين رياضية

السبت 27/يونيو/2020 - 06:03 م
رامز أمير
رامز أمير
فايقة محمد عادل
يحرص رامز أمير التفاعل من حين لأخر مع متابعيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

حيث شارك رامز أمير ، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلا : لازم أفرك برضو مفيش فايدة ، الدكتور لو شاف الصورة دي وأنا بلعب بالعكاز مش هيدخلني العيادة تاني.

يذكر ان آخر اعمال رامز أمير، مسلسل "الأختيار" وتدور أحداثة في إطار وطني حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وشارك في بطولته الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد.

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