إسبانيول يعلن إقالة مدربه قبل موقعة ريال مدريد









أعلن نادي إسبانيول، إقالة أبيلاردو فيرنانديز المدير الفني للفريق، قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد، مساء غدا الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري.





تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثالثة التي يقيل فيها إسبانيول مدربه هذا الموسم.





وذكر نادي إسبانيول في بيان :"نعلن إعفاء أبيلاردو فيرنانديز من مهامه في منصب المدير الفني للفريق الأول... وقد اتخذ النادي هذا القرار بسبب (تراجع) أداء الفريق، ونظرا للرغبة الواضحة في البقاء بدوري الدرجة الأولى."





واستغنى النادي أيضا عن خدمات توماس هيرفاس وإيناكي تيجادا، اللذين كانا يعاونان أبيلاردو ضمن الجهاز الفني.





وكان أبيلاردو قد تولى تدريب إسبانيول في ديسمبر 2019، عندما كان الفريق يحتل أيضا المركز الأخير وقريبا من الهبوط.





وقاد أبيلاردو الفريق في 17 مباراة رسمية، وقد أبقاه داخل إطار المنافسة على البقاء بالدرجة الأولى رغم أزمة الإصابات ورغم حقيقة أن الفريق شهد أكثر حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مقارنة بباقي فرق الدوري الإسباني.



