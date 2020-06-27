بـ لوك جديد.. منه فضالي تتألق في أحدث إطلالتها

السبت 27/يونيو/2020 - 05:57 م
منة فضالي
منة فضالي
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت منه بالصورة بلوك جديد مرتدية زي باللون الزهبي ، ونظارة باللون الأحمر ، وعلقت قائلة : لقد عانيت واتعلمت واتغيرت.

يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حب عمري وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.

مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم.

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