للمرة الثانية.. ميريهان حسين تقلد إليسا

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شاركت الفنانة ميريهان حسين ، جمهورها بڤيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت بالفيديو وهي تغني إحدي أغاني النجمة اللبنانية إليسا وحرصت على وضع نفس المكياج الخاص باليسا، حتى تبدو في نفس ملامحها، وعلقت قائلة" شاهد الفيديو كامل على اليوتيوب .. الرابط في القصة".



واندهش الكثير من متابعيها من الڤيديو وعلق أحد متابعيها قائلا : مش ممكن أنا أفتكرتك اليسا فعلا.



يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وإسلام جمال، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

