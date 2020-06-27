وزيرة التضامن توضح حقيقة استبعاد القطاع الخاص من العلاوات الخمسة

أكدت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة وإنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات وهو ما تم إعلانه منذ الأسبوع الماضي.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة قد وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات الخاصة سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشأت القطاع الخاص ودراسة مدي إمكانية إستفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.





وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على مصالح اصحاب المعاشات وتسعي بكل سبل لأن يحصلوا على كافة حقوقهم وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص وجارى دراسة قانونية دقيقة للموقف دون الالتفات لأي ضغط ممن لا ينطبق عليهم شروط الإستفادة من العلاوات الخاصة أو من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.





وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة نيفين القباج، عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة.





وتقدمت الوزارة بالإعتذار لأصحاب العلاوات الخمسة، موضحة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الإستعلام عن العلاوات الخاصة، مما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجارى العمل علي زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.





وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين واصحاب المعاشات غير المعنيين بالعلاوات الخاصة عدم الدخول على الموقع خلال الساعات القادمة لإتاحة الفرصة لتخفيف الضغط وتحسين جودة خدمة الاستعلام عن العلاوات.





وجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الإجتماعي قد أعلنت ان صرف العلاوات الخمسة جاء وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى ٣٥ مليار جنيه.





ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيه وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.