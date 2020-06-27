المملكة المتحدة ترصد 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت، عن تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لتصل إلى مستوى 43514 حالة.

وفي نفس السياق، ذكرت الصحة البريطانية، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة، ليبلغ مستوى 310250.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,942 مليون إصابة، بينهم أكثر من 497 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,387 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس بريطانيا المملكة المتحدة الصحة العالمية

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة خليفة صلاح تُقربه من الانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ يوم

الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 4 ساعات

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن تعديلات امتحان اللغة الإنجليزية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا تسجل انخفاض كبير لمعدل المتوفين بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل

بريطانيا تسجل 202 حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

04:58 م

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

03:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!