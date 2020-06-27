ياسر جلال يغازل جمهور عبر "إنستجرام"

السبت 27/يونيو/2020 - 05:28 م
ياسر جلال
ياسر جلال
فايقة محمد عادل
شارك الفنان ياسر جلال ، جمهوره بصورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر ياسر بالصورة مرتدي بدلة فورمال وعلق قائلا : مكن تجيب 10.000 لايك ، مساء الفل علي الناس الجميلة.

وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا : مساء السعادة .
من ناحية أخرى يخضع النجم ياسر جلال، لتدريبات خاصة من أجل التحضير لشخصية القائد الإسلامي "خالد بن الوليد"، حيث يخضع لتدريبات قتالية بالأسلحة التي كانت مستخدمة في ذلك التوقيت مثل السيف والرمح، على الأرض وفوق ظهر الخيل.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.

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