الاتحاد الآسيوي يُعلق على قرار عودة الدوري السعودي

السبت 27/يونيو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات

أعرب الماليزي داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن سعادته بعودة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من جديد، بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح ويندسور في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"يسعدنا رؤية تلك التقارير، إنه أمر رائع أن نعود من جديد، لقد سعدت كثيرا بعودة الدوري السعودي قريبا وسعدت أيضا بالتقارير الجيدة فيما يخص الدقة في عمل البروتوكول الصحي... إنه أمر يستحق التقدير."

وكان الاتحاد السعودي للعبة قد أعلن عن قرار استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) اعتبارا من الرابع من آب/أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في 14 أذار/مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومن ناحيته، قال الكوري الجنوبي شين مان جيل مدير دائرة المسابقات بالاتحاد الآسيوي إن الاتحاد السعودي للعبة استطاع مواجهة أزمة كورونا الطارئة ببراعة .

وأضاف في تصريحات لـ(د.ب.أ) :"عودة المدربين واللاعبين بهذه الدقة وتطبيق بروتكول صحي رسمي ورسم خارطة زمنية لدوري مهم وكبير مثل الدوري السعودي يستحق الإشادة والتقدير ويسهم أيضا في إضفاء قوة فنية لمباريات لفرق بدوري أبطال آسيا وهو ما تنتظره جماهير القارة."

وتابع "دائرة المسابقات يسعدها دعم الاتحاد السعودي للعبة وكل الاتحادات الكروية، فالقارة تظل متحدة دوما في كل الظروف."

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