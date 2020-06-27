مطران المنيا يوجه رسالة إلى شعب الايبارشية: حافظوا على أنفسكم

السبت 27/يونيو/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
وجه الأنبا بطرس فهيم مطران ايبارشية المنيا، رسالة ترحيب وتوعية وصلاة لشعب الأيبارشية، لعودة فتحك الكنائس.

وقال فى الرسالة: أرجو الحفاظ على أنفسكم وعلى عائلاتكم وعلى كنيستكم وعلى أهاليكم وجيرانكم ووطنكم. مفيش حد هيخاف عليك وعلى صحتك أكتر منك. المسئولية بقت مسئوليتك. والكنيسة في خدمتك، من فضلك ساعدنا نخدمك ونخدم اخوتك وكل الشعب، وبلادنا كلها بكل امانة وبسلاسة، وبلاش تصعب علينا المهمة، وجود المحبة أهم من أي حقوق ومن أي عبادة ومن أي شيء آخر، لان المحبة هي أم وأصل كل عبادة".

وتابع، مطلوب من الشعبالالتزام بما يوجه اليه من تعليمات وبطاعتك البنوية للتوجيهات، بالطبع هذا ليس وقت للهزار او استخفاف ولا تهاون، ربنا يحميكم ويحفظكم جميعا.

وأكد على أن الكنيسة قامت بترتيب اللازم لحضور كل واحد القداس الالهى على الأقل مرة في الأسبوع. أرجو من كل الشعب اخذ الامور بجدية لان الوضع صعب فى المنيا، ومفيش اسهل من نقل العدوى، ناخد احتياطاتنا ونعمل اللي علينا بجدية وأمانة وربنا يكمل ويحمي ويحافظ.

واستكمل: فى النهاية أصلى من اجل كل الكوادر الطبية وكل من يقع عليهم مسئولية مواجهة هذا الوباء القاتل ليعطيهم الرب النعمة والحكمة والشجاعة ليواصلوا رسالتهم بكل امانة وسلام، والرب يحميهم من كل شر، اصلي من أجل كل أبنائنا الطلبة الممتحنين في هذه الأيام ليعطهم الرب النور والحكمة ليجنوا ثمرة تعبهم ويكلل مجهوداتهم ومجهودات اسرهم واساتذتهم بالنجاح والفرح.


كما وجه نيافة الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك رسالة إلي أبناء الإيبارشية بخصوص الفتح التدريجي للكنائس.

وتضمن نص الرسالة الآتي:" رسالة إلى شعبنا المبارك بخصوص بداية الفتح التدريجي للكنائس الأحباء أبناء الإيبارشية المباركين سلام ومحبة في الرب الفادي وبعد،التمس من الله أن يعطيكم كل نعمة وسلام ويعبر بنا جميعا، وببلادنا وكل العالم، أزمة وباء كورونا وكل الأزمات ويحفظكم جميعا من كل شر ومن كل مكروه.

وقد اتفقنا مع الآباء الكهنة على كل تفاصيل وترتيبات حضور القداسات والأعداد التي يسمح بحضورها، وطريقة المناولة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للأمان والسلامة. وسيخبركم الآباء الكهنة بكافة الترتيبات والتفاصيل، الاستثنائية والتي تخص هذه المرحلة الاستثنائية فقط.

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