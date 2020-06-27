ننشر تفاصيل حركة تنقلات في حي غرب المنصورة (صور)

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أصدر المحاسب سعد بغدادى، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم السبت حركة تنقلات بين مديرى الادارات بداخل ديوان عام الحى في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.



وشملت الحركة تكليف علاء المدنى مدير الشئون الإدارية للقيام بعمل مدير الشئون المالية والادارية، وتكليف أبراهيم ابو النيل للقيام بعمل مدير التفتيش المالى والإداري والمتابعة الإدارية.



كما تضمنت الحركة تكليف احمد عبادة خليل للقيام بعمل مدير المتابعة الميدانية، وطاهر نصار للقيام بعمل مدير المخازن، وميرفت حسين وكيلا" لإدارة المخازن.



كما تم تكليف ماهر حمادة للقيام بعمل مدير التنمية الأقتصادية والاستثمار، واحمد عثمان الجناينى للقيام بعمل وكيل أدارة الشئون القانونية، وتكليف محمد الغضبان للقيام بعمل مدير ادارة النظافة، واحمد طه للقيام بعمل مدير الحملة الميكانيكة.



جاء ذلك وفقا" للمذكرة المعروضة من محمد الدسوقي سكرتير عام حي غرب.



فيما اكد رئيس حى غرب المنصورة تقديره للجهود المتميزة لكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الذين عملوا خلال المرحلة السابقة وترحيبه بالأعضاء الجدد، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل معًا كفريق واحد.



وأكد أن حركة التنقلات تهدف لضخ دماء جديدة من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهًا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها.



وعلي صعيد آخر شهدت محافظة الدقهلية أعمالا مكثفة بشأن العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.





كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ،برئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.



حضر الاجتماع اللواء عبد القادر النوري السكرتير والسيد العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة والساده اعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.



وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنه لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعه من قبل اللجنه فى نطاق احياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا،واوضحت التقارير انه تم بالفعل من كافة مراجعة الاعمال المتعلقة بالترميم والتدعيم بإعتبارها ذات اولوية حرصا على حاله العقار والعقارات المجاورة لها.



كما تقرر السماح باستكمال الأعمال الانشائية للعقارات التي بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص حفاظا على الحالة الانشائية للعقارات المجاورة.



وأكد نائب المحافظ على ان قرار السيد المحافظ بتشكيل هذه اللجنه جاء متسقا تماما مع ماتسعى اليه الدولة لاعطاء فرصة باستكمال اعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت اعمال اللجنه التأكد منه لاستكمال الاعمال وتشمل تلك الشروط، التاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.



واكد نائب المحافظ أنه لا يمكن مطلقًا السماح باي نوع من انواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال أعمال المراجعة للعقارات.





جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.