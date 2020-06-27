ننشر تفاصيل حركة تنقلات في حي غرب المنصورة (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أصدر المحاسب سعد بغدادى، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم السبت حركة تنقلات بين مديرى الادارات بداخل ديوان عام الحى في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وشملت الحركة تكليف علاء المدنى مدير الشئون الإدارية للقيام بعمل مدير الشئون المالية والادارية، وتكليف أبراهيم ابو النيل للقيام بعمل مدير التفتيش المالى والإداري والمتابعة الإدارية.

كما تضمنت الحركة تكليف احمد عبادة خليل للقيام بعمل مدير المتابعة الميدانية، وطاهر نصار للقيام بعمل مدير المخازن، وميرفت حسين وكيلا" لإدارة المخازن.

كما تم تكليف ماهر حمادة للقيام بعمل مدير التنمية الأقتصادية والاستثمار، واحمد عثمان الجناينى للقيام بعمل وكيل أدارة الشئون القانونية، وتكليف محمد الغضبان للقيام بعمل مدير ادارة النظافة، واحمد طه للقيام بعمل مدير الحملة الميكانيكة.

جاء ذلك وفقا" للمذكرة المعروضة من محمد الدسوقي سكرتير عام حي غرب. 

فيما اكد رئيس حى غرب المنصورة تقديره للجهود المتميزة لكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الذين عملوا خلال المرحلة السابقة وترحيبه بالأعضاء الجدد، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل معًا كفريق واحد.

وأكد أن حركة التنقلات تهدف لضخ دماء جديدة من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهًا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها.

وعلي صعيد آخر شهدت محافظة الدقهلية أعمالا مكثفة بشأن العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.


كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ،برئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.

حضر الاجتماع اللواء عبد القادر النوري السكرتير والسيد العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة والساده اعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنه لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعه من قبل اللجنه فى نطاق احياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا،واوضحت التقارير انه تم بالفعل من كافة مراجعة الاعمال المتعلقة بالترميم والتدعيم بإعتبارها ذات اولوية حرصا على حاله العقار والعقارات المجاورة لها.

كما تقرر السماح باستكمال الأعمال الانشائية للعقارات التي بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص حفاظا على الحالة الانشائية للعقارات المجاورة.

وأكد نائب المحافظ على ان قرار السيد المحافظ بتشكيل هذه اللجنه جاء متسقا تماما مع ماتسعى اليه الدولة لاعطاء فرصة باستكمال اعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت اعمال اللجنه التأكد منه لاستكمال الاعمال وتشمل تلك الشروط، التاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

واكد نائب المحافظ أنه لا يمكن مطلقًا السماح باي نوع من انواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال أعمال المراجعة للعقارات.


جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.
ننشر تفاصيل حركة تنقلات في حي غرب المنصورة (صور)
ننشر تفاصيل حركة تنقلات في حي غرب المنصورة (صور)
ننشر تفاصيل حركة تنقلات في حي غرب المنصورة (صور)
ننشر تفاصيل حركة تنقلات في حي غرب المنصورة (صور)
ننشر تفاصيل حركة تنقلات في حي غرب المنصورة (صور)
ننشر تفاصيل حركة تنقلات في حي غرب المنصورة (صور)

أخبار تهمك

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن تعديلات امتحان اللغة الإنجليزية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ يوم

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة خليفة صلاح تُقربه من الانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 5 ساعات

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 8 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

04:58 م

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

03:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!