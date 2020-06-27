تغطية مباشرة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر (لحظة بلحظة)

السبت 27/يونيو/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة بعمل نقل حي ومباشر لأهم أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني.

 

ويحتل فريق برشلونة وصافة اللياج برصيد 68 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الريال المتصدر، ويتطلع الفريق الكتالوني لتحقيق الانتصار الليلة من اجل خطف الصدارة بشكل مؤقت.

 


وأعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي :-

 

حراسة المرمى : تير شتيجين

 

خط الدفاع : سيميدو - أومتيتي - بيكيه - جوردي ألبا

 

خط الوسط : فيدال - ريكي بويج - راكيتيتش

 

خط الهجوم : لويس سواريز - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.


أحداث المباراة

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