كارتيرون يرفض رحيل "ساحر" الزمالك

السبت 27/يونيو/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل مصطفى فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع مصطفى فتحي في نهاية الموسم الجاري أغلبها كانت من الدوري السعودي والدوري الإماراتي.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك نهائيا فكرة رحيل مصطفى فتحي عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد كارتيرون إلى إدارة الفارس الأبيض على تمسكه الشديد بمصطفى فتحي ومستواه الفني وأنه ينوي الاعتماد عليه بشكل كبير في الموسم القادم.

يذكر أن مصطفى فتحي لم يحظى بفرصة مشاركة أساسية مع الزمالك هذا الموسم بسبب معاناته من إصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة ولكن من المتوقع الاعتماد عليه أكثر الفترة القادمة.

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