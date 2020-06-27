يورجن كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

السبت 27/يونيو/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات

 

خرج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، والفائز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتصريحات جديدة.

 

وأكد كلوب، أن زميله بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي هو أفضل مدرب في العالم.

 

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال كلوب عن المدرب الإسباني الذي تولى تدريب برشلونة وبايرن ميونخ قبل أن يتولى حاليا تدريب نادي مانشيستر سيتي:" هو الأفضل بين جميع المدربين الذين أعرفهم".

 

وأضاف كلوب، الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأحسن مدرب العام الماضي، إنه شخصيا يستغرب بعض الشيء عندما يصفه البعض بهذا الوصف، "فلأت " فأنا لا ألقي بالا إلى هذا رغم أنني سُرِرْتُ كثيرا بجائزة الفيفا"، وذلك في إشارة إلى جائزة أحسن مدرب للعام الحالي.

 

وأضاف كلوب، الذي كان فاز مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني بكأس ألمانيا، أنه نجح خلال الأعوام الأخيرة مع ليفربول، وقال إنه مدين بهذا لطاقم التدريب الجيد وفريقه الممتاز، وتابع بالقول:" إذا كانت لدي نقطة قوة فهي تجميع أناس جيدين".

 

كان كلوب فاز مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثم فاز معه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي لأول مرة تاريخ النادي منذ 30 عاما.

أخبار تهمك

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن تعديلات امتحان اللغة الإنجليزية

منذ 35 دقيقة

عودة المُحارب.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

منذ 43 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ ساعة

الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة خليفة صلاح تُقربه من الانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

03:50 م

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!