العراق: مساعدات الإمارات لمكافحة كورونا ستبقى راسخة في وجدان الشعب (فيديو)





صرح مسؤولون عراقيون بأن دعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود التصدي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، عبر إرسال طائرة مساعدات على متنها إمدادات طبية وأجهزة فحص إلى بغداد ستبقى خالدة في وجدان الشعب العراقي، كونها جاءت في ظروف حرجة يشهد فيها العالم أزمة عالمية استثنائية.





وقال المسؤولون، بمناسبة وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى العراق على متنها مستلزمات ومعينات طبية: إن هذه اللفتة الإنسانية للإمارات مع أشقائهم في العراق تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وحرص الإمارات على دعم الجهود العراقية في مواجهة فيروس كروونا، من خلال دعم القدرات التشخيصية والعلاجية بما يضمن صحة وسلامة مجتمع العراق، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".





وكان في استقبال طائرة المساعدات الطبية الإماراتية في مطار بغداد الدولي، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية الدكتور أسامة الرفاعي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر، ومدير عام دائرة الإعلام والتوعية في وزارة الصحة والبيئة أمير حسون، وعدد من المسؤولين العراقيين.





فمن جانبه، قال الدكتور أسامة الرفاعي: إن حكومة وشعب العراق ممتنون لدولة الإمارات لحرصها على إيصال مساعدات طبية لجمهورية العراق في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".





وأضاف الرفاعي: أن العلاقات العراقية الإماراتية تاريخية ووثيقة وعلاقات أخوة مشيرا إلى أن ما تقدمه الإمارات من جهود خيرة للشعب العراقي من خلال دعم وبناء المدن العراقية المحررة من إرهاب "داعش" حيث كانت الإمارات سباقة في تقديم المساعدات والعون لهذه المدن وهذا ليس بغريب على قيادة الإمارات وشعبها الكريم.





وأشار إلى وجود تعاون متميز بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات سواء السياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، داعيا "الله جل شأنه" أن يمن على المصابين بفيروس كورونا في العراق والإمارات بالشفاء العاجل وأن يرحم المتوفين.





وفي نفس السياق، قال الدكتور سيف البدر: إن مبادرة الإمارات الإنسانية لدعم الجهود الطبية في العراق للتصدي لتداعيات فيروس كورونا، ومحاصرته للحد من تفشيه لها أكبر الأثر في نفوس الشعب العراقي كونها جاءت في وقت أزمة يمر بها العالم أجمع وانشغال الدول بشأنها الداخلي إلا أن عطاء الإمارات كان حاضرا في هذه المحنة.





وأضاف البدر: أن الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية التي وصلت من الإمارات سيتم توزيعها على دوائر الصحة في محافظات العراق وحسب الأولوية، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة القدرة التشخيصية والعلاجية لوزارة الصحة والبيئة العراقية، معرباً عن امتنانه وشكره لدولة الإمارات على جهودها الكبيرة في دعم القطاع الصحي في العراق للحد من تفشي جائحة كورونا.





وقال إن العالم يمر بمرحلة حرب مع كورونا ما يتطلب تعاونا وتكاتفا جميع دول العالم لاجتثاث الفيروس وهو ما يتجلى في الدور الإنساني الذي يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات بدعم سخي للدول الشقيقة والصديقة.





ومن جانبها، أعربت القائم بالأعمال في سفارة العراق بدولة الإمارات الدكتورة أروى هاشم عبد الحسن، عن شكرها وامتنانها لحكومة وشعب الإمارات على هذه المبادرة الطيبة التي تضمنت إرسال امدادات طبية إلى اخوانهم في العراق.





وأضافت الدكتورة أروى: أن المساعدات الإماراتية لها تقدير خاص في ظل هذه الظروف وستبقى عالقة في قلوب ووجدان الشعب العراقي كونها جاءت في ظروف حرجة وأزمة يمر بها العالم.





وتابعت: أن عطاء دولة الإمارات ليس بغريب كونها دولة سباقة في أعمال الخير ومساندة ودعم الأشقاء وهذا نهج إنساني متجذر في مجتمع الإمارات ارساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".





وأوضحت أن الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب العراقي، مشيرة إلى أنه في العام 2003 كان افتتاح مستشفى الشيخ زايد في العراق والذي يقدم خدمات طبية لأبناء العراق حتى اليوم.. سائلة الله أن يحفظ الجميع ويرفع هذا البلاء عن شعوب العالم.





وقالت إنه برغم من التأثير السلبي لهذه الجائحة على المجتمعات إلا إنها اظهرت قوة التلاحم والترابط والتضامن بين الأشقاء العرب خاصة في ظل هذه المحنة التي يمر بها العالم.





وأشادت بجهود الإمارات الرائدة في دعم ومساندة شعوب العالم من خلال ارسال كافة انواع المساعدات الإماراتية لا سيما الطبية منها بهدف محاصرة الفيروس ودعم ال جهود الدولية لاجتثاثه والحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات.





وتأتي شحنة المساعدات الطبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في القطاع الصحي للدول الشقيقة والصديقة ومساندتها في التصدي لانتشار فيروس كورونا ما يعكس التزام دولة الإمارات الأخوي والانساني بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب العراقي في هذه الظروف الحرجة، حيث تتضامن الإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة في أزمة كورونا التي يشهدها العالم، ورافق شحنة المساعدات الطبية فريق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي من الإمارات إلى مطار بغداد الدولي.



