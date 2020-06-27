السعودية تسجل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 178504، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1657، ما يرفع الإجمالي إلى 122128.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1511 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

وطالب وزير الصحة  السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أمس الجمعة، بالحفاظ على الوالدين واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى لهم؛ عقب نقل شاب العدوى لوالده؛ مما أدى لوفاته بسبب معاناته من مرض القلب.‫

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه على تويتر: " اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم! "، مضيفًا: "‏ من البر بالوالدين أن لا تَهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم".

في السياق نفسه، تابع وزير الصحة، قائلًا: "‏ أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم ".

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي أعلن أمس عدة إرشادات للترفيه بسلامة وصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 174577 حالة مؤكدة، بزيادة 3938 إصابة عن المسجلة أمس.


وشدد العبد العالي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل المواصلات، وتجنب الأماكن المزدحمة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وتجنب الباعة الجائلين، والتأكد من أماكن ألعاب الأطفال والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة، وأخيراً ضرورة عزل الشخص لنفسه عند الشعور بالأعراض.

وفي سياق آخر، أكد متحدث الصحة أنه لم يتم رصد أي عودة للإصابة بكورونا لأي متعاف من الفيروس في المملكة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لاجراءات فيروس كورونا الصحة اليوم السعودية اصابة 3927

أخبار تهمك

الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رسالة خليفة صلاح تُقربه من الانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ ساعة

عودة المُحارب.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ حوالي 4 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ 42 دقيقة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة": 76% من جملة الإصابات بـ كورونا نتيجة المسح النشط

لجنة مستجدات كورونا تنصح بالتقيد بنصائح الصحة في شهر رمضان

"الصحة": 85% من المصابين بـ كورونا غير سعوديين

تسجيل 1687 حالة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

"الصحة السعودية": 74% من إصابات كورونا الجديدة ذكورًا و26% إناثًا

وزارة "الصحة" السعودية تعلن إتاحة فحص كورونا للجميع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

03:50 م

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!