البابا بمجلة الكرازة: سر الإفخارستيا هو حضور المسيح حقيقة لا مجازا

السبت 27/يونيو/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة  (pdf) صورة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية يعلوها الآيات القائلة من مزمور ٨٤ "ما أحلي مساكنك يارب الجنود تشتاق بل تتوق نفسي إلي ديار بيت الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي" (مز٨٤: ١-٢).

وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تحت عنوان "أمومة الكنيسة" حيث أكد قداسته علي أن الكنيسة علي مدار الأجيال هي أم ترعي مصالح أبنائها ويهمها حياتهم الجسدية والروحية والنفسية، مشيرًا إلى أن الكنيسة المسترشدة بالروح القدس عليها مواجهة الظروف التي تتغير من زمن إلي زمن وفي حدود ما قاله الآباء " المسيحيون يقيمون سر الإفخارستيا، وسر الإفخارستيا يقيم المسيحين ".

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، علي أن سر الإفخارستيا هو حضور المسيح حقيقة لا مجازًا ولا ينقل أي عدوي لأنه سر الحياة وحاشا لمن يقول غير ذلك، لافتًا إلي أن إجراءات تقديم السر تغيرت عبر الزمان ليبقي الهدف هو إتاحة سر التناول كما هو، رغم اختلاف الوسائل والأساليب المستعملة لذلك.

أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس حول ملامح رئيسية "لخدمة معلمنا القديس بطرس الرسول" في مقال حمل ذات العنوان، ومن جهة أخرى تحدث نيافة الأنبا بنيامين عن الطقوس كأمر مساعد للعبادة الروحية تحت عنوان " روحانية الممارسات".

وحول تاريخ صوم الآباء الرسل جاء مقال نيافة الأنبا متاؤس بعنوان " الروح القدس وصوم الرسل"، كما استكمل نيافة الأنبا موسي مقاله الخاص بمهرجان الكرازة المرقسية ٢٠٢٠ تحت عنوان " كنيستي.. روح وحياة ".

وفي سياق آخر تناول مقال نيافة الأنبا تكلا عدة مميزات في حياة آبائنا الرسل بعنوان "سمات ومميزات"، وواصل نيافة الأنبا مارتيروس شرحه لأيقونة البانطوكراتور تحت عنوان " الكتاب المقدس في يد البانطوكراتور ".

وعن فاعلية وقوة خدمة وكرازة القديس بولس الرسول خلال فترة سجنه كتب نيافة الأنبا مكاريوس بعنوان " سفير في سلاسل "، كما احتفل العدد بذكري الأربعين للمتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس والذكري السنوية ١٩ لنياحة الأستاذ الدكتور راغب حبشي مفتاح، هذا بالإضافة إلي العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

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