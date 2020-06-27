عودة المُحارب.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

السبت 27/يونيو/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة إسبانيول مساء غد الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة كاسيميرو الذي غاب عن المباراة الماضية أمام ريال مايوركا بسبب الإيقاف، فيما سيغيب لوكا مودريتش وميندي عن قائمة مباراة الغد.

قائمة ريال مدريد ضمت كلا من :- 

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوبي

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران مارسيلو - خافي هيرنانديز - ميجيل جوتيريز

خط الوسط : كروس = كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو 

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل - أسينسيو - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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