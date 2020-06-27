استشاري مناعة يكشف مفاجأة بشأن انتهاء كورونا (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن الإعلام لعب دور كبير جدًا في الخوف والقلق الشديد من كورونا، بتصدير مشهد الخوف والقلق للعالم أجمع، والذي ساهم بشكل كبير في حدوث أسباب الوفاة.

وأوضح "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم السبت، أنه حتى لو حدثت الاصابة لا بد من التأكيد أن الموضوع بسيط وسوف يمر حال الالتزام بالاجراءات والعلاج المتبع.

وتابع استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن الفيروسات التاجية منها من أصاب البشر ورحل مثل كوفيد 1، ومنهم من أصاب البشر وتوطن مثل NL 63، وoc، وhku1، A 2029، مشددًا على أن كوفيد 19 سوف يسلك مسلك أجداده الذين توطنوا مع البشر، والذين نصاب بهم دائمًا في أعراض البرد العادي، مؤكدًا أن كورونا سيتوطن مع البشر مدى الحياة لكنه فيروس ضعيف سيسبب أدوار البرد العادية.

   


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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مناعة معدلات الإصابة لاجراءات كورونا الصحة العالمية

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