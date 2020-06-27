هبه يوسف مديرا للأكاديمية المصرية للفنون بروما

السبت 27/يونيو/2020 - 04:06 م
هبه يوسف
هبه يوسف
أحمد رمضان متولي

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتكليف الدكتورة هبه على محمود يوسف للعمل مديرا للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

 

وكانت الدكتورة هبه يوسف تشغل منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية فى الفترة من ابريل 2018 وحتى صدور هذا القرار ، حصلت على درجة الدكتوراة فى تاريخ الفن والاثار الاسلامية من جامعة السوربون بفرنسا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، عملت أستاذاً ورئيس قسم الإرشاد السياحي ووكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب والمنسق الاكاديمى لبرنامج  بكالوريوس الدراسات التراثية والمتحفية ، رئيس اللجنة العليا لاعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الاثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة ووضع الاحتفالات الخاصة بالمسار على قائمة التراث اللا مادى لمنظمة اليونسكو ، رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ) منذ اكتوبر 2018 حتى الان.

 

كما شغلت منتصب المنسق العام للدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى ، منسق اجندة الانشطة والفعاليات الخاصة بالعام الثقافى مصر - فرنسا 2019 ، عضو اللجنة المصرية الايطالية المشتركة للمنح الدراسية للعام الاكاديمى 2019 / 2020 ، اشرفت  علي عدد من الرسائل العلمية  ودراسات الحالة للقاهرة الإسلامية في برنامج الماجستير المشترك "حفظ التراث وإدارة المواقع" والمقام بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة براندنبورج للعلوم والتكنولوجيا ألمانيا الى جانب تدريس عدد من المقررات ضمن برنامج الماجستير المشترك بين جامعتي حلوان وباليرمو الإيطالية كما اشرفت على وناقشت العديد من الرسائل العلمية في مجال الحضارة والآثار والفنون الإسلامية ، باحث بشعبة البرديات العربية بمركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس ، عضو اللجنة العلمية للمعجم الأثري بالمجلس الأعلي للثقافة ، شاركت فى تقييم الأطر البحثية للمتقدمين للحصول علي منح دراسية في مجال السياحة من هيئة الفولبرايت ، لها العديد من الابحاث العلمية المنشورة باللغة العربية الى جانب الانجليزية والفرنسية.

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