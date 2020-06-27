5 طرق طبيعية للتخلص من "سيلوليت" البطن.. أبرزها "التدليك"!

تعد الخطوط الدقيقة المعروفة بـ"السيلوليت" التي تظهر في منطقة البطن والفخذين، مشكلة تواجه أغلب السيدات، وتسبب لهن الحرج لأنها تعطيهن مظهرًا غير مستحب، لذا يرغبن في التخلص منها دون بذل الكثير من الجهد.





فيمّا سنستعرض لكم متابعينا الكرام أبرز أسباب السيلوليت وطرق طبيعية للتخلص من سيلوليت البطن، دون بذل الكثير من الجهد، ويمكنك تجربتها في المنزل، وفقًا لموقع " Health line" الصحي.





ما هو السيلوليت؟

وهو عبارة عن خطوط دقيقة، تكون غامقة اللون، ويتكون في الأنسجة الدهنية على الجلد، وعادًة ما تظهر في منطقة البطن أو الفخذين، وهو شائعًا عند النساء أكثر من الرجال، ويظهر عند حوالي 85 بالمائة من النساء اللائي بلغن عمر 21 عام.





أسباب ظهور السيلوليت

هناك عوامل تزيد من حدوث السيلوليت وتطوره على الأنسجة الدهنية، مثل:





1- التقدم في العمر.





2- وجود عوامل وراثية، أي وجود تاريخ عائلي يعاني من السيلوليت.





3- فقدان الكولاجين.





4- زيادة إفراز هرمون الاستروجين.





5- التهاب الأنسجة.





6- ضعف وصول الدورة الدموية، وهي مشكلة شائعة تحدث في الساقين.





7- زيادة الأنسجة الدهنية الناتجة عن زيادة الوزن.





8- التصريف الليمفاوي الضعيف، وهو مشكلة صحية تتسبب في احتباس السوائل داخل الجسم.





9- ترقق البشرة الخارجية على سطح الجلد.





طرق طبيعية للتخلص من سيلوليت البطن





1- التدليك "المساج"

يعتبر التدليك أحد العلاجات التي يعتمد عليها الطب البديل، وذلك نظرًا لفوائده المتعددة للجسم، والتي من بينها زيادة نشاط الدورة الدموية ووصولها إلى الأعضاء الحيوية والأطراف، وبالتالي زيادة إنتاج الكولاجين في الجسم، ويساهم التدليك في تمدد الأنسجة، ما يقلل من فرص ظهور السيلوليت.





ويمكن إجراء التدليك في المنزل أو البحث عن مساعدة مركز متخصص وموثق به، مع المواظبة على جلسات "المساج" لعلاج السيلوليت.





2- مكملات الكولاجين الغذائية

وهي عبارة عن مكملات غذائية تُعرف باسم "ببتيدات الكولاجين"النشطة بيولوجيًا، وهي عبارة عن مشروب غذائي، ويُستخدم في العلاجات طويلة الأمد، لعلاج نهائي للسيلوليت، وذلك لأنه يحفز من إنتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك، ما يساعد على ترطيب البشرة وتقوية النسيج الضام.





ورغم فوائده التي تم اكتشافها من خلال دراسة أجريت على مجموعة من النساء، المجموعة الأولى لديها أوزان مثالية والمجموعة الثانية يعانين من زيادة الوزن، وأثبتت الدراسة أن إعطاء مكملات الكولاجين على مدار 6 أشهر عالج السيلوليت الموجود على الفخذين، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات المؤكدة حول فوائد المكملات الغذائي في التخلص من السيلوليت.





3- شرب الماء بكثرة

ينصح الأطباء دائما بتناول كميات معتدلة من الماء، خلال اليوم، وتمتاز هذه الطريقة بسهولتها، وعدم بذل الكثير من الجهد في الحصول عليها، فضلًا عن انخفاض التكلفة المادية، ليس من فوائد الماء ترطيب الجسم وحسب، لكنها تساهم في إزالة السموم من الجسم وبالتالي قلة تراكم الدهون، فضلًا عن تحفيز نشاط الدورة الدموية ووصولها إلى جميع أعضاء الجسم، وبالتالي التخلص من السيلوليت.





4- توحيد لون البشرة

تعرف هذه الطريقة بـ"Self-tanner" أو إعطاء الجلد لون برونزي موحد، وتعتبر هذه الطريقة هي الأسرع في التخلص من سيلوليت البطن، وهي أيضًا ذات فاعلية، إلا أن هناك مشكلات صحية قد تعرضك لها مثل التعرض لدرجة حرارة عالية من أشعة الشمس، قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.





5- إنقاص الوزن

تمثل هذه الكلمة هاجسًا عند البعض، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من تراكم دهون البطن، هم الأكثر عُرضة لظهور السيلوليت، لذا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة بعض التمارين الرياضية، قد يفيد في التخلص من سيلوليت البطن نهائيًا.