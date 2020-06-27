أستون فيلا يسقط أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حقق ولفرهامبتون فوزًا صعبًا على حساب مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.







أهدى البلجيكي لياندير ديندونكير هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.







وبالانتصار رفع وولفرهامبون رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الخامس بترتيب "البريميير ليغ"، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة بالمركز قبل الأخير.







وتوج ليفربول (المتصدر بـ86 نقطة) بلقب "البريميير ليغ"، للمرة الأولى منذ 1990، عقب خسارة مانشستر سيتي (الوصيف، 63 نقطة) أمام تشيلسي 2-1 الخميس الماضي قبل سبع جولات من نهاية البطولة.