سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

السبت 27/يونيو/2020 - 03:54 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة التشكيل الرسمي للبلاوجرانا لمواجهة سيلتا فيجو اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي يأتي في الصدارة ويتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

وشهدت التشكيلة ظهور ريكي بويج مع برشلونة في مفاجأة كيكي سيتين، في حين يتواصل غياب أنطوان جريزمان عن التشكيلة الأساسية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو
سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

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