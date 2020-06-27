سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو





ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي يأتي في الصدارة ويتفوق بفارق المواجهات المباشرة.





وشهدت التشكيلة ظهور ريكي بويج مع برشلونة في مفاجأة كيكي سيتين، في حين يتواصل غياب أنطوان جريزمان عن التشكيلة الأساسية.





وجاء التشكيل على النحو التالي:





أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة التشكيل الرسمي للبلاوجرانا لمواجهة سيلتا فيجو اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.