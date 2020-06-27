تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو.. غياب المنبوذ وتواجد الأسطورة

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة سيلتافيجو بعد قليل في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





ويتطلع برشلونة للعودة بنقاط الفوز من ميدان سيلتا فيجو أملا في تعثر ريال مدريد غدا أمام مضيفه إسبانيول من أجل الانفراد بصدارة الترتيب.





تشكيل برشلونة جاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : تير شتيجين





خط الدفاع : سيميدو - أومتيتي - بيكيه - جوردي ألبا





خط الوسط : فيدال - ريكي بويج - راكيتيتش





خط الهجوم : لويس سواريز - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.





ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 متخلفًا بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.



