المقاولون العرب يجري المسحة الثانية في حضور العطار

السبت 27/يونيو/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أجرى فريق نادي المقاولون العرب مسحته الثانية اليوم، السبت، بملعب النادي بالجبل الأخضر في إطار التجهيزات الطبية لعودة النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على الحضور بملعب الجبل الأخضر لمتابعة إجراءات المسحة بتكليف من اللجنة الخماسية من أجل التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المسحة الأولى لفريق المقاولون العرب أثبتت وجود عينة واحدة إيجابية تنفذ حاليا إجراءات العزل المنزلي.

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