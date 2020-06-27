ضبط مسربي الامتحانات.. تعرف على مستجدات ماراثون الثانوية العامة

يشهد ماراثون الثانوية العامة، مستجدات على مدار الساعة، فبعد تداول معلومات بشأن تسريب الامتحانات، نجحت وزارة الداخلية في ضبط المسربين، فضلًا عن تعقيم لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.





ضبط مسربي الامتحانات

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بأسيوط لإدارته "مجموعتين" على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامه بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.





وضبطت أجهزة الأمن، شخص لترويجه لبيع سماعات صغيرة الحجم؛ لاستخدامها في أعمال الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.





وتم تحديد مرتكب الواقعة "طالب بكلية الآداب – مقيم دائرة قسم شرطة البدارى بمحافظة أسيوط"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن أسيوط تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته "هاتف محمول" بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات.





تعقيم اللجان





وتشهد لجان الثانوية العامة بجميع المحافظات، عمليات تعقيم واسعة، استعدادًا لـ استقبال طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة في اللجان صباح غدٍ، الأحد، لأداء امتحان الديناميكا.





تفقد الكنترول





كما تفقد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول الثانوية العامة بمدرسة السنية الثانوية بالقاهرة.





وتأكد حجازي من دخول المصححين عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامات والقفازات الطبية والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، حيث بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.





وتقرر توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية، على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.





وأعلنت الوزارة، توفير طبيب بالاستراحات لمتابعة الحالات الصحية للمراقبين، وكذلك أطباء باللجان لمتابعة الطلبة.





وتقرر زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.





وتعمل وزارة التربية والتعليم على مدار الساعة، لطمأنة طلاب الثانوية العامة، حيث أعلنت أنه سيتم السماح بدخول لجان الامتحانات بداية من الثامنة حتى 9 صباحا على أن يبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا.



