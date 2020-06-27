تسجيل 3 حالات وفاة و724 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

السبت 27/يونيو/2020 - 03:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت وزارة الصحة في مملكة البحرين، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وكشفت الصحة البحرينية، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة 3 حالات قائمة لفيروس كورونا؛ اثنتان لمواطنيْن يبلغان من العمر 49 عاماً، و65 عاماً، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 44 عاماً.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 724 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة؛ منها 474 حالة لعمالة وافدة، و240 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج.

 

ولفتت الصحة البحرينية، إلى  تعافي 636 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19137 حالة.

 

وأكدت السلطات الصحة البحرينية، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 94 حالة؛ منها 48 حالة تحت العناية، في حين أن 5547 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5595 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,840 مليون إصابة، بينهم أكثر من 494 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,314 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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