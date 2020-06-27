شيرين تتحدث عن علاقتها بزوجها وبناتها مع وفاء الكيلاني على MBC مصر.. الليلة

كيف تحوّلت صداقة 5 سنوات بينهما إلى قصة حب فارتباط، وقرارٍ بمشاركة الحياة بحلوها ومرّها؟ كيف يتعامل الزوج مع مريم وهنا، أغلى شخصين على قلبها؟ وهل تقصد الطبيب النفسي باستمرار؟ تتوقف النجمة شيرين عبد الوهاب عند حياتها الجديدة، وزواجها بالفنان حسام حبيب، وكيفية تعاطيه مع بناتها في برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني على MBC مصر "الليلة" في تمام الثامنة مساءً.

تتحدث شيرين عن صداقاتها الفعلية في الوسط الفني، وعمّن تحرص على البقاء على تواصل معهم في كل الظروف. تسألها وفاء عن أفضل زيجة بين زيجاتها الثلاث، وعن هامش الخصوصية المتاح لكل من الزوجين. وعن السبب الذي دفعها إلى التفتيش في هاتف زوجها، ثم عن الوسواس القهري الذي كادت أن تتخلص منه كما تقول، وعن أسباب محاولتها الانتحار أكثر من مرة. وفي عالم النجومية، هل تجرؤ شيرين على تسمية المغنية التي تتفوق عليها صوتاً وأداءً وحضوراً، وتصل إلى الطبقات التي لا يبلغها صوتها؟ بين هذا وذاك، تكتشف شيرين موهبتها في الرقص وإلقاء النكات. وفي ميكروباص حياتها، تختار مجموعة من الفنانين والنجوم لتقلهم معها، كاشفةً عن أن الأولوية دائماً لزوجها ثم لأصحاب الطاقة الإيجابية، وصديقاتها من النجوم والنجمات.

في المقابل، تقول شيرين: "هذه نصيحتي لكل من تامر حسني ووائل كفوري وأصالة وبهاء سلطان". وفيما تعرب عن اعتزازها بصداقتها مع الشاعرين أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعملها معهما، تؤكد أنها تتمنى العثور على بليغ حمدي هذا العصر، ليقدما معاً أعظم الأعمال الفنية. كما تجيب على سؤال حول ما إذا كانت تخطّط لتقديم أعمال درامية عدّة إثر نجاح مُسلسلها "طريق" الذي قدمته قبل عدة سنوات.

وفي فقرة طاقية الاخفاء، تكشف شيرين عن أسرارٍ من طفولتها، وعن السبب الذي يجعلها تتمنى الانتقال إلى إيطاليا. تتأثر شيرين عندما تسألها وفاء سؤالاً افتراضياً عن كيفية مواجهتها لمرض الزهايمر فيما لو أصابها مستقبلاً، فتوضح أنها ستترك اسمَي ابنتيها مريم وهنا أمام ناظريها لتتذكر أنهما أغلى الناس على قلبها. كما تعرّج وفاء مع ضيفتها على مواضيع أخرى مثل اختراق الخصوصية، وتعنيف المرأة وغيرها من الأمور.

تُعرض هذه الحلقة من برنامج "تخاريف" على MBC مصر، السبت 27 يونيو 2020 الساعة 8:00 مساءً، وتُعاد الساعة 1:30 بعد منصف الليل.