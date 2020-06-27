تراجع صادرات الزهور في هولندا بنسبة 35% بسبب كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
ذكر مكتب الإحصاءات الهولندي، يوم الخميس، أن جائحة فيروس كورونا، حدت بشدة من صادرات الزهور من هولندا، وهي واحدة من أهم سلع التصدير وأكثرها شهرة في البلاد، بحسب ما نشرت "د ب ا".


وجاء في بيان للمكتب أن صادرات الزهور المقطوفة تراجعت بنسبة 35% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت صادرات بصيلات الزهور بنسبة 18%.


ومع ذلك، ظلت الصادرات الهولندية من الفواكه والخضروات ، وهي مصدر هام آخر للدخل بالنسبة للدولة الصغيرة الواقعة في شمال أوروبا ، ثابتة على الرغم من أزمة فيروس كورونا.


وفي حين تراجعت صادرات الخضروات بنسبة 1%، زادت صادرات الفواكه في أبريل بنسبة 2%.

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