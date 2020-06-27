طبيب بحميات المنيا يروي تفاصيل إصابته وزوجته بكورونا (فيديو)

كشف الدكتور أحمد مفتاح، طبيب بمستشفى حميات المنيا، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح "مفتاح"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم السبت، أنه أُصيب بكورونا يوم 14 مايو الماضي، وتوجه لعمل مسحة وأظهرت نتيجة إيجابية وتم عزله منزليًا، وبعدها بيوم بدأت الأعراض تظهر على زوجته، وأظهرت المسحة إيجابية إصابتها، والتزم هو وزوجته بالعزل المنزلي، وتم عمل مسحتين إيجابية لهم ثم أظهرت النتيجة النهائية سلبية الإصابة.





وتابع أن أعراض إصابته تمثلت في ارتفاع في درجة الحرارة مع صداع وكحة ناشفة، ثم بدأ يفقد حاستي الشم والتذوق واستمر ذلك لمدة أسبوع، منوهًا بأنه وزوجته التزموا بالتغذية الجدية والتهوية خلال العزل المنزلي، وتماثلوا للشفاء، موضحًا أن زوجته نقلت العدوى لوالدتها قبل علمها بإصابتها.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



