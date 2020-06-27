قائمة أتلتيكو مدريد تشهد عودة مونتيرو

السبت 27/يونيو/2020 - 03:39 م
اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
وكالات

شهدت قائمة نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس اليوم عودة البرازيلي فيليبي مونتيرو وتواجد دييجو كوستا بعد عدم مشاركته في تدريبات الأمس.

وكان البرازيلي غاب عن المباريات الأربع الأولى للفريق عقب استئناف "الليغا"، في الأولى كإجراء احترازي، ثم بسبب شد عضلي في الفخذ الأيسر في باقي المباريات.

 ويغيب عن القائمة ماريو هيرموسو بسبب إصابة عضلية، وكذلك شيمي فيرساليكو الذي يتعافى من جراحة خضع لها في الركبة اليسرى في 25 مايو الماضي.

 وتضم القائمة 23 لاعباً هم أنتوني أدان ويان أوبلاك وكيران تيرابييه وسانتياجو ارياس وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز وفيليبي مونتييرو ورينان لودي ومانو سانشيز وكوكي ريسوريكثيون وتوماس ليمار وماركوس يورينتي وهيكتور هيريرا وتوماس بارتي وساؤول نييجيز وتوني مويا ويانيك كاراسكو وفيكتور ماتشين "فيتولو" وأنخل كوريا ودييغو كوستا وإيفان سابونيتش وألبارو موراتا وجواو فيليكس.

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