إمام مسجد السيدة نفسية: المصلون ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن هناك إقبال ووعي كبير والتزام بالإجراءات الاحترازية من الرواد والمصلين مع صلاة أول فجر بدون ألا صلوا في رحالكم.





وأكد "الجمال"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المصلين شعروا بالفرح ونسوا جميع الهموم والأحزان، وتضرعوا لله سبحانه وتعالى لرفع البلاء والوباء.





وتابع إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، أن المسجد يفتح أبوابه للرواد قبل الآذان بـ 10 دقائق، ويترك عقب الصلاة 10 دقائق وفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع غلق دورات المياه والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والحرص على وضع حذاء كل مصلي بكيس لمنع انتقال العدوى.





وعلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على عودة فتح المساجد وأداء أول صلاة بها بعد نحو 100 يوم من غلقها قائلًا: "سعيد بوعى المصلين وجهد العاملين بالأوقاف"، مؤكدًا أن فتح المساجد سيسهم في رفع الوعى العام بأهمية الإجراءات الوقائية".





وقال جمعة، إنه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: "ولا تبخسوا الناس أشياءهم"، فإنني وللإنصاف أحيي الهمة التي يعمل بها رجال الأوقاف استعدادا لفتح المساجد وأشهد أن هناك رجالا كثيرين منهم يعملون بقلوبهم قبل أيديهم ابتغاء مرضاة الله، فرحين بعمارة بيوته سبحانه وتهيئتها للركع السجود، مضيفا: "هكذا أرى عملهم، والله من وراء القصد، وهو حسبنا وحسيبهم وكافينا وكافيهم، ونسأله الرضا والقبول، وألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى".





وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه في حال التزام المصلين بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، سيتم النظر في سرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنائز، موجها خلال أداؤه خطبة الجمعة اليوم، من مسجد محمد على بالقلعة للمصلين قائلًا: "نوجه النصائح لكل مسلم لكل مؤمن لكل موحد يقصد، كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم".



