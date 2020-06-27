بعد تألقها فى الجزء الأول.. إيمان العاصى تنتظر عرض "مملكة إبليس 2"

السبت 27/يونيو/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

بعد النجاح الكبير الذي حققته إيمان العاصى، وتألقها فى الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس"، من خلال شخصية "داليدا" التى سحرت المشاهدين وتفاعلوا معها فى كل مشهد طوال الحلقات، وحازت على ابهار واعجاب جمهورها الكبير، تنتظر حاليا عرض الجزء الثاني من المسلسل، لا ستكمال الشخصية بروحها المختلفة وتفاصيلها الجديدة، حيث برع فى كتابته محمد أمين راضى، وأخرجه بحرفية أحمد خالد موسي، وشارك في بطولته النجوم غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، ومن المؤكد أن يحدث الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس نجاحا كبيرا، كما حدث في الجزء الأول، خصوصا مع عرضه على منصة "شاهد vip" التى تحظى بمتابعة الملايين.

 

كما تقرأ إيمان العاصى حاليا أكثر من نص درامى للمفاضلة من بينهم واختيار الأنسب، حيث تحرص على تقديم أعمال جادة وهادفة تخدم مشوارها الفنى المميز والمتنوع، وظهر ذلك عبر الشخوص التى قدمتها طوال رحلتها الفنية سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما المصرية، ما جعل الجمهور يلقبها ب "أميرة الدراما".

 

 يأتى ذلك بعد أن انتصرت إيمان العاصى على كورونا، وأعلنت شفائها تماما من الفيروس، حيث روت تجربتها للجمهور كنوع من التوعية لهم وأخذ الحذر،  وذكرت أن أزمة "كورونا" كشفت لها جانبا إنسانيا مهما فى حياتها، بعد أن رأت مشاعر أصدقائها ومحبيها وزملائها عقب اعلان شفائها، موضحة أنها بكت بسبب تلك المشاعر الصادقة التى أحاطتها.

 

وأشادت العاصى بدور الدولة ومجهوداتها القوية فى القضاء على فيروس كورونا، وتقديم الدعم الكامل لكل المصابين، دون تمييز، والإجراءات القوية التى اتخذتها الدولة لمساعدة الشعب وتوفير وتسخير كل الإمكانيات، وتوافرها حتى تصل للمواطن البسيط، كما أوصت بأخذ الجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حتى نصل إلى بر الأمان.

 

جدير بالإشارة أن آخر أعمال إيمان العاصى، كان مسلسل "بخط الايد" وهو ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى البطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.

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