وزير الخارجية الأمريكي: اقتصاد الولايات المتحدة في طريقه إلى الانتعاش

أكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أمس، أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في طريقه إلى انتعاش قوي في النصف الثاني من العام، وذلك رغم قرار ولاية تكساس تخفيض وتيرة استئناف الأنشطة في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وبحسب "رويترز"، قال لشبكة فوكس بيزنس "من الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات البسيطة مع خروجنا من الجائحة، لكن الأمر الأساسي في نظري هو أن إنفاق المستهلكين سيظل قاطرة التعافي"، مشيرا إلى ارتفاع معدلات ادخار المستهلكين.





وأضاف "ربما يكون هناك على أقصى تقدير تذبذب بسيط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، لكن المهم في النهاية هو أن الاتجاه جيد...الاتجاه صعودي بقوة".





وانتعش إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في (مايو)، لكن المكاسب من المستبعد أن تستمر، إذ ينخفض الدخل ومن المتوقع أن يواصل التراجع، إذ سيخسر الملايين إعانات البطالة بدءا من الشهر المقبل.









وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز 8.2 في المائة في الشهر الماضي. وهوى إنفاق المستهلكين 12.6 في المائة في (أبريل)، مسجلا أكبر انخفاض منذ بدأت الحكومة في تتبع السلسلة في 1959.









كان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 9 في المائة في أيار (مايو).