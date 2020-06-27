رسالة خليفة صلاح تُقربه من الانتقال إلى صفوف الأهلي

السبت 27/يونيو/2020 - 03:30 م
طاهر محمد
طاهر محمد
مصطفى صابر
تواصل نجم المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، مع إدارة ناديه لمعرفه الوضع بخصوص قرار انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي المقاولون، عن مطالبة اللاعب طاهر محمد من ناديه، بتقليل المقابل المادي الكبير، من أجل تسهيل رحيله إلى القلعة الحمراء.

ووجدير بالذكر أن طلب المقاولون العرب مقابل مادي 40 مليون جنيه، من أجل رحيل طاهر إلى النادي الأهلي.

وطالب طاهر، بوضع بنود في العقد يستفيد منها المقاولون العرب ماديًا في المستقبل، مثل نسبة من إعادة البيع أو الحصول على مقابل مادي في حال حصد بطولات.

يذكر أن  لعب طاهر صاحب الـ 23 عامًا مع المقاولون العرب، في 6 مباريات خلال الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

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طاهر محمد حسام عاشور الاهلي وصفقات الاهلي الانتقالات الصيفية

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