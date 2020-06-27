رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا: "الإخوان هترميكي في نص الطريق"

السبت 27/يونيو/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، منى مينا، التي تدعي أنها دكتورة ولن تقوم بواجبها في الوقت الحالي، فضلًا عن إثارتها البلبلة والفوضى عن طريق منابر إعلام جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال رواد السوشيال ميديا: "نداء أخير إلى المدعوة منى مينا.. انزلى مستشفيات العزل وقومي بأي دور علشان نعرف أنك دكتورة".

وأضاف رواد السوشيال: "نداء ىخير للشرفاء بنقابة الأطباء لعدم تمكين المدعوين مني مينا من الزج بنقابتهم في صراعاتها السياسية وخدمة شلة الشيوعيين والماركسيين بتاعتها".

وتساءل رواد السوشيال ميديا: "كيف سمح لكى ضميرك بأن تتركي وسائل الإعلام الإخوانية تستخدمك كمادة دسمة لشائعاتها وأخبارها المغلوطة عن الأوضاع في مصر؟".

ووجه نشطاء مواقع التواصل رسالة وصفعة قوية على وجهها: "يا رفيقة منى مصيرك إلى غياهب النسيان مع العملاء والخونة اللي كان كل همهم زي حضرتك يشوفوا مصر غير مستقرة.. ونصيحة أخيرة للمدعوة منى مينا.. الإخوان هاترميكى في نص الطريق وعمرهم ما بينفعو حد".

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