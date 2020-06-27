الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" الحاضرة 6 (مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 3)

السبت 27/يونيو/2020 - 03:10 م
الديناميكا
الديناميكا

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" الحاضرة 6 (مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 3) 

نقدم لكم طلابنا الأعزاء رابط بوابة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسهيلًا على طلاب على طلاب وطالبات الشعبة العلمية، وذلك لمعرفة كافة المراجعات النهائية التي تم عرضها مع حل مجموعة من الأسئلة لقانون نيوتن الاول والثاني.

الثانوية العامة 2020 | نقدم لكم متابعينا الكرام في "بوابة الفجر الإلكترونية" خدمة بسيطة وسهلى للغاية لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وهي المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) المحاضرة 6 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 3، والتي ستبدأ غدًا الأحد الموافق 28 يونيو 2020.

وسنستعرض لكم طلابنا الأعزاء المحاضرة السادسة 6 من المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 3، وذلك وفقًا لموقع "thanaweya" المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الهدف من المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)
- عرض مقدمة في علم الديناميكا.

- شرح قانون نيوتن الأول.

- عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلها.

توصيف المراجعة النهائية
تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول 3، تعرف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.

المحاضرة الـ 5 المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (اضغط هنــــــــــــــا)

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" الحاضرة 6 (مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 3) 

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