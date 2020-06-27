من رواد السوشيال ميديا إلى ليلى سويف: "مصيرك مزبلة التاريخ صحبة الخونة والعملاء"

السبت 27/يونيو/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا على ليلى سويف وبناتها، بسبب 
تحريضها وسعيها لإثارة الفوضى والبلبلة داخل البلاد، ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية.

ووجه رواد السوشيال ميديا رسائل لهم: "أيتها العجوز الخرقاء ألا تفكري في آخرتك وأنتي في أراذل العمر لن ينفعك شلة السرسجية أو الإخوان".

وأضاف رواد السوشيال: "من جرائمك في حق هذا الوطن.. عدم تربيتك لبناتك وسماحك لهم بالتلفظ بأفظع الكلمات التي لا تناسب أية فتاة محترمة".

وتساءل رواد السوشيال: "كيف سمح لك ضميرك وشرفك التحريض ضد بلدك أمام منظمات مشبوهة لا تسعى سوى إلى خراب الوطن؟".

وأوضح رواد السوشيال: "لقد أثبتي أنك لا تقلي في عمالتك عن الإخوان.. فأنتي تسعى لهدم استقرار الوطن من خلال أكاذيبك المستمرة".

كما تساءل رواد السوشيال ميديا: "هل يعقل إدعائك للوطنية في نفس ذات الوقت إدلائك بتصريحات للقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث سمومها من خارج البلاد وتسعى لترويج الشائعات؟"

ووجه رواد السوشيال رسائل وصفعات موجعة لها ولبناتها: "مصيرك مزبلة التاريخ صحبة الخونة والعملاء الذين سقطوا تحت أحذية الشعب المصري جزاءً عادلًا على خيانتهم".

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