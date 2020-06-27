خبير عسكري: لدينا الكفاءة القادرة على ردع أي معتدي أو طامع

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القوات المسلحة عبارة عن مثلث من 3 أضلاع تتمثل في الفرد والسلاح والقائد، مشيرًا إلى أن السلاح يمكن بناءه خلال شهور، والفرد إعداده لا يحتاج أكثر من شهور، بينما إعداد القائد يحتاج لعمر جيل وربما لأجيال.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن القوات المسلحة تربي القادة على أعلى مستوى علمي بمتابعة التطور العلمي في العالم أجمع وعلى أعلى درجة، منوهًا بأن الضابط منذ تخرجه وحتى خروجه على المعاش يتم تأهيلهم وتدريبهم باستمرار.





وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن قدراتنا القتالية باكتمالها مع منظومتنا التسليحية والروح القتالية يؤكد أننا لدينا قوات على أعلى درجة من الكفاءة واستراتيجية ردع قادرة على مواجهة أي معتدي أو طامع يهدد أي مصلحة من مصالحنا داخل أو خارج مصر.





وشهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى احتفال القوات المسلحة تخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، والتى تضم الدورات (43) من كلية الحرب العليا، والدورة (49) من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة، والدورة (21) للتأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات التعبوية، والدورة الخامسة لماجستير العلوم السياسية والاستراتيجية، والدورة الأولى لتنمية مهارات وقدرات كبار القادة.





كذلك تخريج الدورات (69) أركان حرب عام والـدورة (42) أركان حرب تخصصى قوات بحرية، والدورتين (41) أركان حرب تخصص قوات جوية وقوات دفاع جوى وضمت تلك الدورات عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين على حد سواء، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.





وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول ما تقدمه الأكاديمية وكلية القادة والأركان من إسهامات علمية وبحثية، وما تم تنفيذه خلال العام الجاري من دورات تدريبية مختلفة وتطور أدائهما في إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.





وأعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكلًا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقلّد القائد العام أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرًا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.





وفى نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق.





وأكد القائد العام أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا نموذجًا للعمل والاجتهاد والعطاء من أجل الوطن بما يحمله أبنائها من قيم الشجاعة والتضحية، وأنها ستبقى دائما سندًا لقضايا أمتها العربية والإسلامية مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومي المصري.





وهنأ القائد العام الخريجين على ما حققوه من إنجازات طوال دراستهم بالكلية، وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور في نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط ووضع الأسس والبرامج العلمية التى تعظم إمكاناتها المادية والبشرية استنادا على عقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والاستعداد الدائم لحماية أمن الوطن وصون مقدساته.



