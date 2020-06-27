ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بنسبة 8.2 % مايو الماضي

انتعش إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في مايو، لكن المكاسب من المستبعد أن تستمر، إذ ينخفض الدخل ومن المتوقع أن يواصل التراجع إذ سيخسر الملايين إعانات البطالة بدءا من الشهر القادم، وفقا لـ"رويترز".









وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز 8.2 في المائة في الشهر الماضي. وهوى إنفاق المستهلكين 12.6 في المائة في أبريل مسجلا أكبر انخفاض منذ بدأت الحكومة في تتبع السلسلة في 1959.