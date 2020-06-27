انتخاب مايكل مارتن رئيسا للوزراء في أيرلندا

السبت 27/يونيو/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
انتخب البرلمان في أيرلندا، اليوم السبت، مايكل مارتن، رئيسًا للوزراء، لرئاسة ائتلاف مكلف بمعالجة الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد والمضي قدمًا في العمل المناخي على النحو الذي طالب به أصغر عضو فيه، "الخضر".

تم انتخاب "مارتن"، الذي شغل عدة وزارات رفيعة بما في ذلك الصحة والتجارة والشؤون الخارجية والتعليم في الإدارات السابقة، بأغلبية 93 صوتًا مقابل 63، كما أوردت وكالة "رويترز".

وسيحكم مارتن، فيانا فيل، وفاين غايل، وهما حزبا يمين الوسط المسيطران في أيرلندا، اللذان تبادلا السلطة منذ خروجهما من الجانبين المتعارضين في الحرب الأهلية في إيرلندا في عشرينيات القرن الماضي، معًا للمرة الأولى في الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب.


وقد انضم حزب الخضر الأيرلندي يوم الجمعة إلى أعضاء حزبى الوسط المتنافسين فى أيرلندا فيانا فايل وفاين جايل، اللذين لم يحكما معاً من قبل ، في تأييد ودعم تشكيل حكومة ائتلافية غير مسبوقة.

وكان حزب فاين جايل الذى ينتمى إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال ليو فارادكار أول من أيد الاتفاق، تلاه فيانا فايل بزعامة مايكل مارتن.

وينهي الاتفاق الجمود السياسي الذي أحكم قبضته على البلاد خلال جائحة فيروس كورونا، بعد نتائج غير حاسمة لانتخابات فبراير الماضي.

وجاء ظهور ونشأة فاين جايل وفيانا فايل من أطراف متعارضة في الحرب الأهلية الأيرلندية في عشرينيات القرن الماضي، وكانا السمة المميزة للمشهد السياسي منذ ذلك الحين، حتى مع بدء زوال تفاصيل انقسامهما بمرور الزمن.

وقال "مارتن" إنه "سعيد" لأن عضويته الحزبية "شهدت المصادقة بأغلبية ساحقة" على برنامج الحكومة، مضيفاً أنها "لحظة تنطوى على فرصة" و"أمل".

وهذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها، حزب الخضر الأصغر بقيادة إيمون ريان، الحكومة.



أخبار تهمك

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ يوم

الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 13 دقيقة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ ساعتين

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 15 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ ساعة و نصف

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 13 ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!